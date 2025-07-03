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21:35, 3 июля 2025Мир

Раскрыты последствия для Германии из-за решений по Украине

Немецкий политолог Бааб: ФРГ втянет себя в конфронтацию с Россией из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Немецкий политолог и журналист Патрик Бааб заявил, что ФРГ втянет себя в прямую конфронтацию с Россией из-за решений по Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Бааб заявил, что Германия рискует разжечь конфликт с Россией из-за своих решений по Украине.

«Если правительство Германии хочет усовершенствовать ракеты средней дальности и крылатые ракеты на территории Украины, это означает, что она станет участником этой войны. <…> Так что немцы будут следующими жертвами конфликта», — сказал он.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с крылатыми ракетами Taurus. При этом он уточнил, что договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты.

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