На Украине рассказали о бегстве бойцов ВСУ из учебных центров

Черный: До 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров

До 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров, заявил инструктор одного из полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), главный сержант Антон Черный, пишет издание «Украина.ру.».

По его словам, инструкторы ВСУ часто относятся к отловленным украинцам с «необоснованной маниакальной агрессией». «У нас сейчас в учебках очень много бегущих среди людей, которые приходят на начальную подготовку», — подчеркнул он.

Военный добавил, что солдаты сбегают по разным причинам.

Ранее стало известно, что украинцы стали меньше идти на фронт из-за ожидания перемирия.