Офицер ВСУ Настенко: Ожидание перемирия повлияло на мобилизацию

Перспектива урегулирования конфликта на Украине сказалась на мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на командира батальона 475-й бригады украинской армии Александра Настенко.

По его словам, потенциальные солдаты говорили: «Может быть, все закончится через месяц-два, я подожду».

Он заключил, что разговоры о мире повиляли на мобилизацию.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что потенциально на Украине есть 800 тысяч молодых людей от 18 до 25 лет, которые могут присоединиться к ВСУ. Он добавил, что властям Украины хочется создать в образе ВСУ конкурентного работодателя на рынке труда в стране.

До этого депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что жители Украины стремятся безвозвратно уехать за рубеж из-за «позорной бусификации» (принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»).