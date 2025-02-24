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12:03, 24 февраля 2025Бывший СССР

Украинцы стали меньше идти на фронт из-за ожидания перемирия

Офицер ВСУ Настенко: Ожидание перемирия повлияло на мобилизацию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Перспектива урегулирования конфликта на Украине сказалась на мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на командира батальона 475-й бригады украинской армии Александра Настенко.

По его словам, потенциальные солдаты говорили: «Может быть, все закончится через месяц-два, я подожду».

Он заключил, что разговоры о мире повиляли на мобилизацию.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что потенциально на Украине есть 800 тысяч молодых людей от 18 до 25 лет, которые могут присоединиться к ВСУ. Он добавил, что властям Украины хочется создать в образе ВСУ конкурентного работодателя на рынке труда в стране.

До этого депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что жители Украины стремятся безвозвратно уехать за рубеж из-за «позорной бусификации» (принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»).

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