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13:37, 11 февраля 2025Бывший СССР

В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

Мазурашу: Закрытые границы стали главной причиной бегства украинцев из страны
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Одной из главных причин бегства украинцев из страны стали закрытые границы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, жители Украины также стремятся уехать за рубеж с концами из-за «позорной бусификации» (принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украиныприм. «Ленты.ру»). Мазурашу выразил мнение, что данные факторы влияют на население страны сильнее боевых действий.

Ранее стало известно, что украинец «купил» себе троих детей, чтобы покинуть страну. Для пересечения границы мужчина приобрел поддельные документы о том, что является многодетным родителем.

Также сообщалось, что молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет бегут с Украины любыми способами. Причиной этого является страх мобилизации в ВСУ.

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