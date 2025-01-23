Украинец «купил» троих детей для пересечения границы

«Страна.ua»: На Украине мужчина купил троих детей, чтобы пересечь границу

Украинец попытался пересечь границу как многодетный отец, «купив» себе троих детей, но потерпел неудачу. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным украинской госпогранслужбы, мужчина приобрел «виртуальных» детей за шесть тысяч евро. В поддельных документах утверждалось, что они являются уроженцами Германии.

Однако «многодетный отец» был разоблачен пограничниками, которые заметили, что предъявленные им документы не соответствуют установленным образцам. Позднее украинец признался в обмане.

Ранее Госпогранслужба Украины задержала уклониста, пытавшегося переплыть Дунай в ластах в целях побега из страны. Мужчина почти год назад вернулся из Польши и планировал попасть обратно незаконным путем.