Украинец просидел дома год и решил переплыть Дунай в ластах

ГПСУ задержала украинца, пытавшегося переплыть Дунай в ластах из-за мобилизации

Украинец просидел дома почти год и решил переплыть Дунай в ластах из-за мобилизации. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

Госпогранслужба задержала украинца, уклонявшегося от мобилизации и пытавшегося переплыть Дунай в ластах в целях побега из страны. Мужчина почти год назад вернулся из Польши и планировал попасть обратно незаконным путем.

Как сообщили в ГПСУ, украинец купил ласты и жилет, чтобы пересечь границу с Румынией по реке в дождливую погоду. Однако пограничники задержали мужчину при попытке покинуть территорию Украины.

Ранее украинские пограничники нашли пытавшихся пересечь границу уклонистов в подсолнухах. Жителям Одессы такой маршрут показали в анонимном Telegram-канале.