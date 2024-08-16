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19:44, 16 августа 2024Бывший СССР

Украинские пограничники нашли уклонистов в подсолнухах

Госпогранслужба Украины нашла уклонистов в подсолнуховом поле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) задержала в поле подсолнухов трех уклонистов, которые пытались попасть в Молдавию. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что жителям Одессы такой маршрут показали в анонимном Telegram-канале, за что они заплатили одну тысячу долларов сразу и обязались передать еще 6,5 тысячи в случае успешного пересечения границы.

Как сообщает ведомство, на нарушителей границы были составлены административные протоколы.

Ранее стало известно, что кабинет министров Украины дал ГПСУ доступ к электронным базам для проверки пересекающих границу украинцев. Помимо электронных баз и реестров, пограничники получили доступ к базам данных государственных и муниципальных банков.

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      Валентин Карант
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