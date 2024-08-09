Кабмин Украины дал Госпогранслужбе доступ к базам данных покидающих страну

Кабмин Украины дал Госпогранслужбе доступ к базам данных пересекающих границу

Кабинет министров Украины дал Государственной пограничной службе доступ к электронным базам для проверки пересекающих границу украинцев, передает издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что постановление принято правительством в пятницу, 9 августа. Помимо электронных баз и реестров, пограничники получили доступ к базам данных государственных и муниципальных банков.

Ранее Кабмин Украины принял решение скрывать данные об оборонных закупках для защиты от России. Теперь тендеры по закупкам для Вооруженных сил Украины (ВСУ), правоохранительных органов, а также ремонта и восстановления техники могут проходить без открытых торгов.