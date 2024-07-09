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15:03, 9 июля 2024Бывший СССР

Кабмин Украины решил скрыть от России данные об оборонных закупках

Кабмин Украины решил скрыть данные об оборонных закупках для защиты от России

Фото: Daniel Haußmann / Wikimedia

Кабинет министров Украины решил скрыть данные об оборонных закупках для защиты от России. Сообщение опубликовано на сайте Министерства экономики Украины.

Как сообщается, 5 июля Кабмин Украины расширил перечень оснований для проведения госзакупок без использования электронной системы. Теперь тендеры по закупкам для Вооруженных сил Украины (ВСУ), правоохранительных органов, а также ремонта и восстановления техники могут проходить без открытых торгов.

«Мы внесли ряд изменений, которые при необходимости должны защитить от врага информацию о местонахождении предприятий-исполнителей и поставщиков», — заявила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун. Утверждается, что сведения о закупках будут обнародованы через 90 дней после отмены военного положения.

Ранее Министерство обороны Украины решило реорганизовать систему материального обеспечения ВСУ для борьбы с коррупцией. В ведомстве заявили о намерениях создать коллегиальный орган по организации снабжения армии.

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      Юрий Леонов
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