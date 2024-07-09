Кабмин Украины решил скрыть от России данные об оборонных закупках

Кабинет министров Украины решил скрыть данные об оборонных закупках для защиты от России. Сообщение опубликовано на сайте Министерства экономики Украины.
Как сообщается, 5 июля Кабмин Украины расширил перечень оснований для проведения госзакупок без использования электронной системы. Теперь тендеры по закупкам для Вооруженных сил Украины (ВСУ), правоохранительных органов, а также ремонта и восстановления техники могут проходить без открытых торгов.
«Мы внесли ряд изменений, которые при необходимости должны защитить от врага информацию о местонахождении предприятий-исполнителей и поставщиков», — заявила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун. Утверждается, что сведения о закупках будут обнародованы через 90 дней после отмены военного положения.
Ранее Министерство обороны Украины решило реорганизовать систему материального обеспечения ВСУ для борьбы с коррупцией. В ведомстве заявили о намерениях создать коллегиальный орган по организации снабжения армии.