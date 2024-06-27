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11:23, 27 июня 2024Бывший СССР

На Украине решили реорганизовать систему матобеспечения ВСУ для борьбы с коррупцией

МО Украины решило реорганизовать матобеспечение ВСУ для борьбы с коррупцией

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство обороны Украины решило реорганизовать работу и сменить руководство в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил республики (ВСУ), отвечающем за разработку норм и технических спецификаций для закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минобороны добавили, что для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности департамента политики закупок также намерены создать коллегиальный орган по организации матобеспечения армии, который займется пересмотром ранее принятой технической документации, приводя ее в соответствие со стандартами НАТО.

Ранее также Минобороны Украины закупило пластиковые фляги для ВСУ по цене минимум в три раза выше рыночной. Позднее глава офиса президента республики Андрей Ермак посетовал на то, что некоторые жители страны намеренно масштабируют проблему коррупции ради собственной выгоды. При этом он отметил, что Украина «не является самой коррумпированной страной мира», а в республике создана большая инфраструктура для борьбы с коррупцией.

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      Алевтина Запольская
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