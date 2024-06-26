Ермак: некоторые украинцы намеренно масштабируют проблему коррупции в стране

Некоторые жители Украины намеренно масштабируют проблему коррупции в стране ради собственной выгоды. Такое заявление сделал руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Интересно то, как часто борьба с коррупцией на Украине подменяется манипуляциями и работой исключительно в собственных интересах. Украина не является самой коррумпированной страной мира», — написал Ермак.

По его словам, коррупция существует везде, а на Украине создана большая инфраструктура для борьбы с ней. Некоторые люди, добавил Ермак, потеряют смысл работы, если не будут масштабировать проблему коррупции.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины закупило пластиковые фляги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по цене минимум в три раза выше рыночной.

Как сообщается, ведомство потратило 54 миллиона гривен (1,1 миллиарда рублей) на приобретение 153 тысяч пластиковых армейских фляг для ВСУ производства США. При этом рыночная цена фляг составляет 120 гривен (2,5 тысячи рублей) за штуку, а аналоги продаются по цене в 72 гривны (1,5 тысячи рублей).