Минобороны Украины закупило фляги для ВСУ в несколько раз дороже рыночной цены

Минобороны Украины закупило пластиковые фляги по цене в три раза выше рыночной

Министерство обороны Украины закупило пластиковые фляги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по цене минимум в три раза выше рыночной. Соответствующее расследование опубликовало NGL.media

Как сообщается, ведомство потратило 54 миллиона гривен (1,1 миллиарда рублей) на приобретение 153 тысяч пластиковых армейских фляг для ВСУ производства США. При этом рыночная цена фляг составляет 120 гривен (2,5 тысяч рублей) за штуку, а аналоги продаются по цене в 72 гривны (1,5 тысячи рублей).

«Обе [занимавшиеся закупками] компании работают совсем недавно и сразу же начали получать заказы на сотни миллионов гривен», — подчеркнули журналисты. Отмечается, что закупку проводил созданное в 2024 году агентство «Государственный оператор тыла», подчиняющееся Минобороны.

Ранее участника антикоррупционного скандала на Украине назначили на закупки для ВСУ. Бывший глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Артем Сытник стал заместителем директора ответственного за закупки для ВСУ Агентства оборонных закупок.