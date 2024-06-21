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15:41, 21 июня 2024Бывший СССР

Участника антикоррупционного скандала на Украине назначили на закупки для ВСУ

«Страна.ua»: экс-глава НАПК Сытник назначен на закупки для ВСУ после скандала

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Артем Сытник назначен заместителем директора, ответственного за закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Агентства оборонных закупок. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, экс-глава НАПК назначен заместителем руководителя предприятия, проводящего закупки вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что агентство действует отдельно от Минобороны для минимизации коррупционных рисков.

«Его отставка является продолжением скандала с конфликтом между САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — прим. «Ленты.ру») и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру»)», — заявили журналисты.

Ранее Сытник заявлял, что Украина замалчивает факты коррупции, чтобы не навредить стране. По его словам, лишь наивный может полагать, что во время военных действий коррупция уменьшается.

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      Юрий Леонов
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