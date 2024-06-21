Участника антикоррупционного скандала на Украине назначили на закупки для ВСУ

«Страна.ua»: экс-глава НАПК Сытник назначен на закупки для ВСУ после скандала

Бывший глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Артем Сытник назначен заместителем директора, ответственного за закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Агентства оборонных закупок. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, экс-глава НАПК назначен заместителем руководителя предприятия, проводящего закупки вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что агентство действует отдельно от Минобороны для минимизации коррупционных рисков.

«Его отставка является продолжением скандала с конфликтом между САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины — прим. «Ленты.ру») и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру»)», — заявили журналисты.

Ранее Сытник заявлял, что Украина замалчивает факты коррупции, чтобы не навредить стране. По его словам, лишь наивный может полагать, что во время военных действий коррупция уменьшается.