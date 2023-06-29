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14:47, 29 июня 2023Бывший СССР

В Киеве признали факты замалчивания коррупции

Глава НАПК Украины Сытник признал факты замалчивания коррупции в стране и объяснил их
Артем Сытник

Артем Сытник. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина замалчивает факты коррупции, чтобы не навредить самой стране, признал глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Артем Сытник. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, лишь наивный может полагать, что во время военных действий коррупция уменьшается.

«Некоторые вещи замалчиваются, чтобы не навредить стране или не подыгрывать нарративам России, что Украина коррумпированная страна. И чиновники этим пользуются», — объяснил Сытник.

Ранее первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью была создана рабочая группа.

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    Алевтина Запольская
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