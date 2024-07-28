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12:07, 28 июля 2024Бывший СССР

Украинцы рассказали о бегстве молодежи от мобилизации

ТАСС: молодежь в возрасте от 17 до 20 лет бежит с Украины любыми способами

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Молодые люди в возрасте от 17 до 20 лет стараются выбраться с территории Украины любыми способами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По их словам, люди понимают, что планку мобилизации опустят до 18 лет, и они не хотят ждать, когда за ними придут из военкомата. Поэтому они покидают Украину «по лесам, горам и вплавь».

Очевидцы отметили, что воинский учет на Украине организовали так, что только уход в подполье может спасти молодого человека от мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области Украины появилась схема ухода от мобилизации. Суть сводится к тому, что родители, у которых есть ребенок, разводятся. Затем мать лишают родительских прав, и тогда отец освобождается от призыва как единственный опекун.

По информации украинского Минобороны, темпы мобилизации там выросли после принятия новых законов.

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