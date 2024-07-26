Минобороны Украины рассказало о росте темпов мобилизации

Спикер Минобороны Украины Лазуткин рассказал о росте темпов мобилизации

Темпы мобилизации на Украине выросли после принятия соответствующего закона. Об этом заявил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV.ua.

Лазуткин подчеркнул необходимость для Украины не сбавлять темпов мобилизации. При этом чиновник отказался называть конкретные цифры, назвав их «чувствительной информацией».

«У нас показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны», — заявил представитель украинского Минобороны. Он также отметил, что 4,6 миллиона военнообязанных обновили свои данные воинского учета после вступления закона в силу.

Ранее офицер Нацгвардии Украины Виталий Литвин потребовал снизить мобилизационный возраст до 22 лет. По его словам, такие меры нужны из-за нехватки солдат на фронте.