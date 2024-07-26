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09:24, 26 июля 2024Бывший СССР

На Украине потребовали снизить мобилизационный возраст

Офицер Нацгвардии: возраст мобилизации нужно снижать из-за нехватки солдат в ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Возраст мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо снижать. Такое мнение выразил офицер Нацгвардии Виталий Литвин, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, такие меры нужны из-за нехватки солдат на фронте. Литвин заявил, что украинцев можно отправлять на передовую уже с 22 лет.

В то же время спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Он объяснил, что количество граждан, обновивших свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности ВСУ. Однако это может поменяться в зависимости от ситуации на фронте, добавил представитель ведомства.

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      Екатерина Грищенко
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