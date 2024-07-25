Украинцы назвали причины нежелания мобилизации в ВСУ

Исследование ХИСИ: бессрочный призыв удерживает украинцев от мобилизации в ВСУ

Бессрочный призыв удерживает украинцев от мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные исследования Харьковского института социальных исследований (ХИСИ).

Социологи провели интервью и организовали фокус-группы с участием военнообязанных мужчин, действующих военных и их жен. Большинство опрошенных назвали в качестве причин нежелания мобилизации в ВСУ бессрочный контракт и случаи силовой мобилизации.

«Большинство респондентов оценили действующий процесс мобилизации как принципиально несправедливый», — подчеркнули в ХИСИ. Также респонденты назвали деморализующими факторами страх нехватки вооружений в ВСУ, случаи коррупции и социальную несправедливость.

Ранее, по данным опроса Центра Разумкова, почти половина украинцев отказались стыдить уклонистов. Отмечается, что уклоняющихся от мобилизации поддерживают больше всего на юге — 60 процентов.