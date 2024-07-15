Почти половина украинцев отказались стыдить уклонистов

Почти половина украинцев не считают, что уклоняться от мобилизации стыдно. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного для издания ZN.UA.
«Как вы считаете, стыдно ли сейчас (…) быть уклонистом?» — такой вопрос задали участникам опроса. В результате 46,1 процента ответили, что быть уклонистом не стыдно, 29,1 процента заявили обратное, 24,8 процента затруднились дать ответ.
Отмечается, что уклоняющихся от мобилизации поддерживают больше всего на юге — 60 процентов, а также на западе — 48 процентов. Кроме того, поддержку уклонистам в основном выразили люди предпенсионного возраста (50-59 лет) и молодежь (18-29 лет).
Ранее почти половина украинских граждан поддержали начало переговоров с Москвой в ближайшее время. С этим согласились 44 процента украинцев. Наибольшую поддержку этот тезис получил в южных регионах страны (60 процентов).