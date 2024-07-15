Почти половина украинцев заявила о готовности начать переговоры с Россией

44 процента украинцев поддержали начало переговоров с Россией в ближайшее время

Почти половина украинцев поддержали начало переговоров с Россией в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова для издания «Зеркало недели».

44 процента украинцев согласились с утверждением, что для Киева пришло время мирных переговоров с Россией. Наибольшая поддержка зафиксирована в южных регионах страны (60 процентов).

Среди жителей западных областей Украины только 35 процентов респондентов заявили о готовности начать переговоры. Также социологи зафиксировали неоднозначную позицию жителей восточных регионов страны.

Ранее почти половина украинцев согласились на территориальные уступки России в обмен на членство в НАТО и ЕС. 45 процентов респондентов выразили согласие на уступки России в обмен на «свободу выбора».