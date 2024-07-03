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11:06, 3 июля 2024Бывший СССР

Почти половина украинцев согласились на уступки России с одним условием

ECFR: 45 процентов украинцев согласны на уступки России в обмен на членство в ЕС
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Почти половина украинцев согласны на территориальные уступки России в обмен на членство в НАТО и ЕС. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Согласно данным, 45 процентов респондентов выразили согласие на территориальные уступки России в обмен на «свободу выбора» в вопросе вступления в Евросоюз и Североатлантический альянс. 26 процентов украинцев предпочли бы вернуть границы Украины 1991 года и при этом согласиться на нейтральный статус страны. 29 процентов опрошенных не дали четкого ответа.

Также 69 процентов респондентов назвали увеличение военной помощи самым необходимым условием для сохранения обороноспособности страны. 39 процентов опрошенных назвали таким условием вступление Украины в НАТО.

Ранее опрос ECFR показал скептическое отношение большинства европейцев к победе Украины. Также примерно от трети до половины опрошенных в 14 странах европейского объединения полагают, что конфликт закончится мирным урегулированием.

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      Юрий Леонов
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