Опрос ECFR: большинство европейцев скептически относятся к победе Украины

Большинство европейцев скептически относятся к победе Украины в конфликте. Отношение жителей стран Европейского союза (ЕС) показал опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Согласно результатам исследования, европейцы склонны считать, что Украина не победит Россию на поле боя, причем примерно от трети до половины опрошенных в 14 странах европейского объединения полагают, что конфликт закончится мирным урегулированием.

Многие респонденты также уверены в победе России на Украине. Так, 31 процент опрошенных жителей Греции предсказал победу российских войск, в Италии и Испании — 22 процента респондентов, а в Германии и Франции — 20 процентов.

Ранее данные социологического опроса Института Рональда Рейгана показали, что больше трети опрошенных американцев выступили против военной помощи Вооруженным силам Украины. 32 процента респондентов заявили, что отправка вооружений Киеву неуместна и Вашингтону следует озаботиться внутриамериканскими проблемами.