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15:59, 17 июня 2024Мир

Больше трети американцев выступили против военной помощи Украине

Fox News: 32 процента американцев выступили против военной помощи Украине

Фото: U.S. Air Force / Roland Balik / Reuters

Больше трети опрошенных американцев выступили против военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на данные социологического опроса Института Рональда Рейгана сообщает телеканал Fox News.

32 процента респондентов заявили, что отправка вооружений Киеву неуместна, и Вашингтону следует озаботиться внутриамериканскими проблемами. При этом 57 процентов участников опроса поддержали военную помощь Украине, а 11 процентов воздержались от ответа. Отмечается, что выборка исследования составила 1257 совершеннолетних граждан США.

Ранее газета Financial Times совместно с бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross выяснили, что половина американцев считает траты США на помощь Украине избыточными.

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      Виктория Кондратьева
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