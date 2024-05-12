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16:21, 12 мая 2024Мир

Американцы негативно высказались о тратах на помощь Украине

FT: половина американцев назвала траты на помощь Украине избыточными

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Половина американцев назвала траты страны на помощь Украине избыточными. О своем отношении к этому вопросу граждане США высказались в ходе опроса, результаты которого публикует газета Financial Times.

Издание совместно с бизнес школой Мичиганского университета Michigan Ross выяснило, что 50 процентов американцев считают, что США слишком много тратят на помощь украинскому государству. При этом 26 процентов опрошенных признались, что оказываемой помощи достаточно, а еще 11 процентов заявили, что Штаты выделяют недостаточно денег на военную помощь Украине.

Кроме того, среди опрошенных оказались те, кто считают чрезмерной финансовую поддержку Израиля — 47 процентов высказали такое мнение. Еще 11 процентов американцев заявили, что США могли бы выделять этой стране больше денег.

Ранее в США заявили, что не видят убедительных обоснований для отправки украинцев на убой.

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      Маргарита Миронова
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