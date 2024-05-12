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10:00, 12 мая 2024Мир

В США не увидели убедительных обоснований для отправки украинцев на убой

Hill: США не могут убедительно обосновать отправку бойцов ВСУ на убой

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Люди на Западе и в США, которые поддерживают предоставление военной и финансовой помощи Украине, должны придумать другие обоснования отправки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на убой. С таким мнением выступил бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в статье для газеты The Hill.

«Тем, кто призывает Украину сражаться до последнего гражданина, не выходя из комфортных и безопасных своих офисов за тысячи миль от поля боя, необходимо придумать более убедительное обоснование», — написал он.

Обозреватель добавил, что большинство СМИ на Западе склонны умалчивать некоторые факты о боевых действиях. При этом они выступают с тезисами по типу «Мы должны выступить единым целым против Путина», «Мы должны спасти народ Украины» или «Мы должны защитить НАТО», которые экс-сотрудник Пентагона называет податливыми.

На Украине, по словам Маккинтона, разрушена большая часть инфраструктуру, больше шести миллионов жителей страны уехали за рубеж. Несмотря на это, Запад готов на эскалацию конфликта ради денег, подчеркнул экс-сотрудник Пентагона.

Маккинтон также заявлял, что действия Запада в контексте украинского конфликта приближают мир к ядерной войне. США их союзники провоцируют дальнейшую эскалацию с одной целью — получить финансовую выгоду от оборонных заказов.

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      Анастасия Шейкина
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