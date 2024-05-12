The Hill: действия Запада по Украине приближают мир к ядерной войне

Действия Запада в контексте украинского конфликта приближают мир к ядерной войне. Такое мнение высказал бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в статье для издания The Hill.

По его словам, США их союзники провоцируют дальнейшую эскалацию с одной целью – получить финансовую выгоду от оборонных заказов. Первым среди аргументов Запада за продолжение кризиса являются деньги, подчеркнул экс-сотрудник Пентагона.

«День за днем война на Украине все больше приближается к нанесению ядерного удара», — пишет Маккиннон. Он обратил внимание, что американские власти, говоря о поддержке Украины, предусматривают оказание помощи в долгосрочной перспективе. В этой связи он приводит высказывание миллиардера Дэвида Сакса, согласно которому долгосрочная перспектива составляет около десяти лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на задержку военных поставок в страну. Он заявил, что лишь анонсы Западом военной помощи не смогут поддержать вооруженные силы страны. «Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах», — подчеркнул он.