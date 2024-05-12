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09:38, 12 мая 2024Мир

В США заявили о провоцировании ядерной войны из-за Украины

The Hill: действия Запада по Украине приближают мир к ядерной войне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Действия Запада в контексте украинского конфликта приближают мир к ядерной войне. Такое мнение высказал бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон в статье для издания The Hill.

По его словам, США их союзники провоцируют дальнейшую эскалацию с одной целью – получить финансовую выгоду от оборонных заказов. Первым среди аргументов Запада за продолжение кризиса являются деньги, подчеркнул экс-сотрудник Пентагона.

«День за днем война на Украине все больше приближается к нанесению ядерного удара», — пишет Маккиннон. Он обратил внимание, что американские власти, говоря о поддержке Украины, предусматривают оказание помощи в долгосрочной перспективе. В этой связи он приводит высказывание миллиардера Дэвида Сакса, согласно которому долгосрочная перспектива составляет около десяти лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на задержку военных поставок в страну. Он заявил, что лишь анонсы Западом военной помощи не смогут поддержать вооруженные силы страны. «Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах», — подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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