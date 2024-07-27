Раскрыта новая схема ухода от мобилизации на Украине

На Украине матерей лишают родительских прав ради спасения отцов от мобилизации

В Николаевской области Украины распространяется новая полулегальная схема ухода от мобилизации. О ней рассказали в пророссийском подполье, передает РИА Новости.

«Сначала отец пишет заявление на мать ребенка по обвинению в избиении. На этом основании подается обращение в суд на развод, причем ускорение процедуры стоит 1000 долларов США. Следующее обращение в суд делается для лишения матери родительских прав на иждивение ребенка и это стоит уже 2000 долларов США», — приводятся слова представителя подполья.

Затем, как отметил собеседник агентства, отец ребенка освобождается от мобилизации как единственный опекун ребенка. Помимо этого, ему дается право выезжать за границу. Услуги адвоката для такой процедуры оплачиваются отдельно.

26 июля Минобороны Украины рассказало о росте темпов мобилизации. По информации ведомства, это случилось после принятия соответствующего закона.