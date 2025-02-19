На Украине назвали количество пригодных для службы в ВСУ молодых людей

Офис президента Украины: 800 тысяч молодых людей пригодны для службы в ВСУ

Потенциально на Украине есть 800 тысяч молодых людей от 18 до 25 лет, которые могут присоединиться к Вооруженным силам республики (ВСУ). Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента страны Павел Палиса, передает телеканал ТСН.

При этом он заверил, что новая инициатива не означает, что именно молодыми людьми этого возраста хотят заполнить все вакантные должности в ВСУ. В то же время он рассказал, что подобный контракт будет разработан и для других категорий граждан.

По его словам, контракт будет доступен для тех, кто имел право на увольнение до принятия закона о мобилизации, и тех, кто имеют право на отсрочку или забронированы. Палиса заключил, что властям Украины хочется создать в образе ВСУ конкурентного работодателя на рынке труда в стране.

Ранее более 10 тысяч молодых людей на Украине захотели заключить контракт с ВСУ. СМИ сообщают, что годовой контракт с ВСУ «18-24» включает выплату в миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет.

