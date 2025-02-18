Более 10 тысяч молодых людей на Украине захотели заключить контракт с ВСУ

Более 10 тысяч молодых украинцев подали обращения в «Резерв+» на контракт с ВСУ

В мобильном приложении «Резерв+» зафиксировано более 10 тысяч обращений по поводу заключения годового контракта в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для молодежи в возрасте 18-24 лет. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает «Общественное».

«Мы обычно не раскрываем такую служебную информацию, но можем сказать, что в приложении "Резерв+" зарегистрировано более 10 тысяч обращений», — отметил Лазуткин.

«Общественное» сообщает что годовой контракт с ВСУ «18-24» включает выплату в миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка военных длится более 80 дней.

Ранее стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Николаеве предлагали «выкупать» мужчин, подлежащих мобилизации, их родственникам. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что стоимость «выкупа» мобилизованного составляла 4,5 тысячи долларов.

