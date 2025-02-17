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18:02, 17 февраля 2025Бывший СССР

Военкомы в Николаеве предлагали выкупать подлежащих мобилизации мужчин

Сотрудники ТЦК в Николаеве предлагали выкупать мужчин, подлежащих мобилизации
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Николаеве предлагали «выкупать» мужчин, подлежащих мобилизации, их родственникам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

«Деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов», — указано в сообщении.

Отмечается, что если за мужчинами приезжали их родственники, то выходивший к ним сообщник сотрудника ТЦК предлагал за деньги «решить вопрос». Как сообщило ГБР, стоимость «выкупа» мобилизованного составляла 4,5 тысячи долларов.

Ранее в Киеве мужчина сбежал из военкомата во время прохождения военно-врачебной комиссии из окна на шестом этаже. Отмечается, что мужчина начал спускаться по трубе, однако сорвался и впоследствии был госпитализирован.

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