На Украине мужчина пришел в военкомат и вышел оттуда из окна

В Киеве мужчина сбежал из военкомата и вышел из окна на шестом этаже

В Киеве мужчина сбежал из военкомата во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), выйдя из окна на шестом этаже. Об этом пишет «Cтрана» в своем Telegram-канале со ссылкой на муниципальную охрану.

По их информации, мужчина начал спускаться вниз по трубе, однако сорвался вниз. Его с травмами госпитализировали.

Информация о его состоянии не уточняется. В самой муниципальной охране его поступок назвали «побег по-голливудски».

Ранее в Ровенской области Украины неизвестные мужчины избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Кроме того, они повредили их технику во время проверки документов.

