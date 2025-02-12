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14:59, 12 февраля 2025Бывший СССР

На Украине мужчина пришел в военкомат и вышел оттуда из окна

В Киеве мужчина сбежал из военкомата и вышел из окна на шестом этаже
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iurii Vlasenko / Shutterstock / Fotodom

В Киеве мужчина сбежал из военкомата во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), выйдя из окна на шестом этаже. Об этом пишет «Cтрана» в своем Telegram-канале со ссылкой на муниципальную охрану.

По их информации, мужчина начал спускаться вниз по трубе, однако сорвался вниз. Его с травмами госпитализировали.

Информация о его состоянии не уточняется. В самой муниципальной охране его поступок назвали «побег по-голливудски».

Ранее в Ровенской области Украины неизвестные мужчины избили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Кроме того, они повредили их технику во время проверки документов.

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