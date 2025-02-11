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20:26, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине неизвестные избили военкомов и повредили их технику

«Страна.ua»: В Ровенской области неизвестные побили сотрудников ТЦК
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Ровенской области неизвестные мужчины избили сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП; аналог военкомата на Украине) и повредили их технику во время проверки документов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на областной военкомат.

«Во время проверки военно-учетных документов лица мобилизационного возраста совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения последними своих служебных полномочий, нанесли им телесные повреждения и повредили военную технику», — указано в сообщении.

Отмечается, что нападавшие находятся в розыске, им грозит уголовная ответственность.

Ранее двое человек на Украине, представившись полицейскими, остановили автобус ТЦК и выкрали двух мобилизованных. Отмечается, что самозванцы действовали по предварительному сговору, намереваясь устроить инсценировку похищения, чтобы не допустить мобилизации двух мужчин.

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