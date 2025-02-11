На Украине двое псевдополицейских украли мобилизованных у военкомов

Двое псевдополицейских на Украине выкрали мобилизованных у ТЦК

Двое человек на Украине, представившись полицейскими, остановили автобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и выкрали двух мобилизованных. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Двое фигурантов "подрезали" автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин», — указано в сообщении.

Отмечается, что самозванцы действовали по предварительному сговору, намереваясь устроить инсценировку похищения, чтобы не допустить мобилизации двух мужчин.

Как отмечает ведомство, за это фигуранты получили вознаграждение 10 тысяч долларов в сумме за двух военнообязанных, они были задержаны полицией в Черниговской области.

Ранее в Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по «заговору от ТЦК» и уходу от призыва на военную службу. В объявлении экстрасенсы обещают снять порчу, сглаз, а также «заговор от военкомата», чьи сотрудники перестанут видеть человека после оказания данной услуги. Гадалки также обещают предсказать ранение или прилет.