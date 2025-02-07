На Украине экстрасенсы начали предлагать услуги «заговора от ТЦК»

В Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по заговору от ТЦК

В Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по «заговору от ТЦК» (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) и уходу от призыва на военную службу. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«В Одессе экстрасенсы вышли на новый уровень — теперь они предлагают услугу "заговора от ТЦК", чтобы те перестали вас видеть», — указано в сообщении.

В объявлении экстрасенсы обещают снять порчу, сглаз, а также «заговор от военкомата», чьи сотрудники перестанут видеть человека после оказания данной услуги. Гадалки также обещают предсказать ранение или прилет.

Ранее сотрудников ТЦК призвали разговаривать с населением вежливо. Уточняется, что внесение соответствующего правила хотят реализовать в рамках проводимой в стране мобилизации.