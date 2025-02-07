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23:10, 7 февраля 2025Бывший СССР

На Украине экстрасенсы начали предлагать услуги «заговора от ТЦК»

В Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по заговору от ТЦК
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по «заговору от ТЦК» (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) и уходу от призыва на военную службу. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«В Одессе экстрасенсы вышли на новый уровень — теперь они предлагают услугу "заговора от ТЦК", чтобы те перестали вас видеть», — указано в сообщении.

В объявлении экстрасенсы обещают снять порчу, сглаз, а также «заговор от военкомата», чьи сотрудники перестанут видеть человека после оказания данной услуги. Гадалки также обещают предсказать ранение или прилет.

Ранее сотрудников ТЦК призвали разговаривать с населением вежливо. Уточняется, что внесение соответствующего правила хотят реализовать в рамках проводимой в стране мобилизации.

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