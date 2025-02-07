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15:54, 7 февраля 2025Бывший СССР

На Украине военкомов попросили быть вежливыми

В ВСУ призвали ТЦК вежливо разговаривать с населением
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) призвали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) вежливо разговаривать с населением. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск украинской армии Виталий Саранецев, передает издание «Страна.ua».

Вежливое обращение с населением, по словам военнослужащего, хотят внести в свод правил поведения ТЦК. Уточняется, что это хотят реализовать в рамках проводимой в стране мобилизации.

Ранее в Одессе один из военкомов остановил гражданского и предложил сделать минет. Мужчина не желал показывать представителю ТЦК документы.

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