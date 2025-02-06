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17:08, 6 февраля 2025Бывший СССР

Одесский военком предложил сделать минет в ответ на отказ показать документы

Одесский военком намекнул на половой акт нежелавшему показать документы водителю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украинеприм. «Ленты.ру») предложил сделать минет нежелавшему показать документы водителю. Видео опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«А что мне еще сделать, вальс станцевать?» — высказался водитель. После отказа военком намекнул на половой акт фразой «минет сделать».

На видео попал разговор в ходе уличного рейда сотрудников ТЦК с проверкой документов воинского учета. Судя по разговору, военкомы выбросили шипы на проезжую часть перед автомобилем для последующей проверки водителя. В ответ автомобилист заявил, что будет разговаривать только с сотрудниками Национальной полиции Украины, и усомнился в принадлежности военкомов к людям.

Ранее в Одессе мужчина просидел два дня в машине из-за отказа явиться в ТЦК. Военкомы заблокировали его машину под угрозой насильственной мобилизации.

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