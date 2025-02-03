Украинец просидел два дня в машине из-за отказа явиться в ТЦК

Житель Одессы провел два дня в машине из-за отказа явиться в ТЦК

Житель Одессы провел два дня в машине на паркинге, его машину заблокировала полиция и хочет отвезти в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Известно, что украинец нарушил ПДД, его остановили патрульные, и в ходе проверки доков выяснилось, что он находится в розыске.

«Мужчине сообщили о необходимости проследовать в ТЦК, но он закрылся в автомобиле и сидел там. Затем уехал, заехал в паркинг одного из ЖК, закрылся в автомобиле и вызвал на помощь адвокатов и других людей, пытавшихся отвлечь внимание полицейских», — говорится в сообщении.

Ранее украинцам начали приходить СМС с призывами поджигать ТЦК. По словам журналистов, таким образом авторы сообщений пытаются спровоцировать дестабилизацию на Украине и завербовать людей.