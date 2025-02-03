Украинцев начали в СМС просить поджигать военкоматы

УНИАН: украинцам начали приходить СМС с призывом поджигать военкоматы

Украинцам начали приходить СМС с призывами поджигать территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом в своем Telegram-канале сообщает УНИАН.

«Сожги ТЦК, спаси жизнь себе и своим близким! Не будь расходным материалом штатов и Зеленского», — говорится в сообщении, приведенном агентством.

По словам журналистов, таким образом авторы сообщений пытаются спровоцировать дестабилизацию на Украине и завербовать людей.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал насилие в отношении сотрудников ТЦК. Он напомнил, что в Полтавской области неизвестный расправился с сотрудником ТЦК в то время, как он сопровождал мобилизованных в учебный центр, и назвал такие действия недопустимыми.