Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 3 февраля 2025Бывший СССР

Украинцев начали в СМС просить поджигать военкоматы

УНИАН: украинцам начали приходить СМС с призывом поджигать военкоматы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинцам начали приходить СМС с призывами поджигать территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом в своем Telegram-канале сообщает УНИАН.

«Сожги ТЦК, спаси жизнь себе и своим близким! Не будь расходным материалом штатов и Зеленского», — говорится в сообщении, приведенном агентством.

По словам журналистов, таким образом авторы сообщений пытаются спровоцировать дестабилизацию на Украине и завербовать людей.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал насилие в отношении сотрудников ТЦК. Он напомнил, что в Полтавской области неизвестный расправился с сотрудником ТЦК в то время, как он сопровождал мобилизованных в учебный центр, и назвал такие действия недопустимыми.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в «Алых Парусах». Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Перевозки по железной дороге в России упали

      Врач назвала способы избавиться от запаха старости

      Стали известны подробности операции Азербайджана на границе с Россией

      Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

      Москвичей предупредили о рекордно высоком давлении

      Названы способы защититься от мошенничества в популярной онлайн-игре

      Россиянам объяснили необходимость ужесточения наказания за несообщение данных в военкомат

      Швеция установила причину обрыва подводного кабеля

      Замглавы администрации российского города арестован за получение миллионной взятки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше