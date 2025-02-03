Главком ВСУ прокомментировал насилие в отношении военкомов

Главком ВСУ Сырский: Насилие в отношении военкомов недопустимо

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал случаи насилия в отношении сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошли три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие. Насилие в отношении военнослужащих — недопустимо», — написал Сырский.

Он напомнил, что в Полтавской области неизвестный расправился с сотрудником ТЦК в то время, как он сопровождал мобилизованных в учебный центр. В Ровно военкомы получили ранения после подрыва взрывного устройства, другой взрыв, как передает Сырский, произошел в Днепропетровской области.

Ранее народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке. По ее словам, ведомствам необходимо очиститься от тотальной коррупции, сократить персонал и избавиться от кумовства.