В Раде заявили о необходимости очистки военкоматов на Украине

Нардеп Безуглая: Военкоматы на Украине нуждаются в очистке

Военкоматы на Украине нуждаются в очистке. С таким заявлением выступила народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, ведомствам необходимо очиститься от тотальной коррупции и сократить персонал. «Нужно не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК (территориальных центрах комплектования — так на Украине называют военкоматы — прим. «Ленты.ру»)», — заявила она.

Она добавила, что украинским военкоматам также необходимо устранить кумовство и сократить персонал почти на 100 тысяч. Все это она сказала в контексте постоянных скандалов, связанных с ведомством.

Ранее сообщалось, что Харьков превратился в женский город из-за работы сотрудников ТЦК. «Мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации», — рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.