Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:01, 2 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о необходимости очистки военкоматов на Украине

Нардеп Безуглая: Военкоматы на Украине нуждаются в очистке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военкоматы на Украине нуждаются в очистке. С таким заявлением выступила народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, ведомствам необходимо очиститься от тотальной коррупции и сократить персонал. «Нужно не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК (территориальных центрах комплектования — так на Украине называют военкоматы — прим. «Ленты.ру»)», — заявила она.

Она добавила, что украинским военкоматам также необходимо устранить кумовство и сократить персонал почти на 100 тысяч. Все это она сказала в контексте постоянных скандалов, связанных с ведомством.

Ранее сообщалось, что Харьков превратился в женский город из-за работы сотрудников ТЦК. «Мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации», — рассказал глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил об огромных потерях ВСУ

      В США раскритиковали заявление Зеленского об окончании конфликта с Россией

      Пушилин перечислил успешные для ВС России направления в ДНР

      В украинском регионе было повреждено предприятие

      В МВД предупредили об атаках мошенников от лица Ozon

      «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче АПЛ

      Украинские бизнесмены связали убытки с воздушными тревогами

      В Раде заявили о необходимости очистки военкоматов на Украине

      На северо-востоке Москвы произошел мощный пожар

      Летевший из Грузии в Петербург самолет совершил аварийную посадку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше