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11:53, 2 февраля 2025Бывший СССР

Харьков назвали женским городом из-за «лютующих ТЦКшников»

Глава российской администрации Ганчев: Харьков превратился в женский город
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leo Correa / AP

Харьков превратился в женский город из-за работы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации», — рассказал он, отметив, что эта ситуация касается в том числе Одессы и Николаева.

«Лютуют ТЦКшники (...), поэтому мужское население все-таки старается укрываться… Но они находят, они охотятся», — рассказал Ганчев.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу раскрыл уловку ТЦК при мобилизации украинцев. По его словам, сотрудники ТЦК после принудительно прохождения человеком военно-врачебной комиссии ему открыто заявляют, что не имеют правовых оснований вернуть его обратно.

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