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05:30, 2 февраля 2025Бывший СССР

Раскрыта уловка ТЦК при мобилизации украинцев

Депутат Рады Мазурашу: ТЦК придумали способ обманом мобилизовывать украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины сотрудники территориального цнтра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) обманом мобилизовали преподавателя вуза. Об этом рассказал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, передает «Страна».

Политик указал, что работники учебных заведений освобождены от призыва. Однако мужчину все равно забрали на улице, привели в ТЦК и заставили подписать документы. На следующий день после прохождения пятиминутной военно-врачебной комиссии его отправили в часть.

«Обычно в этих случаях военные отвечают: "Извините, мы можем нарушать законодательство во время мобилизации, но не имеем оснований для того, чтобы вернуть этого человека"», — раскрыл парламентарий уловку ТЦК.

27 января сотрудники ТЦК схватили наместника монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) прямо в рясе и попытались отправить его на фронт. Несколько командиров поочередно отказались принять священника, понимая, что по своему вероисповеданию он не может брать в руки оружие. Мужчину вернули в ТЦК, где он сутки просидел взаперти без еды. Затем ТЦК предприняли еще одну безуспешную попытку «пристроить» его в часть.

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