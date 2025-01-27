На Украине рассказали об освобождении схваченного ТЦК священника УПЦ

Депутат Рады Дмитрук: Сотрудники ТЦК отпустили схваченного священника УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) отпустили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), схваченного в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

По его словам, наместник мужского монастыря в честь Божией Матери Скоропослушницы с. Бабаи Харьковской епархии архимандрит Богдан (Пильгуй Алексей Петрович) уже вернулся в монастырь. Парламентарий призвал не замалчивать подобные инциденты, защищать друг друга и никого не бояться.

О резонансном происшествии сообщалось ранее 27 января. 44-летнего архимандрита Богдана «бусифицировали» прямо в рясе, повезли на прохождение военно-врачебной комиссии, а после — в воинскую часть в Днепропетровске (Днепре). Несколько командиров поочередно отказались принять священника, понимая, что по своему вероисповеданию он не может брать в руки оружие.

Мужчину вернули в ТЦК, где он сутки просидел взаперти без еды. Затем ТЦК предприняли еще одну попытку «пристроить» его в часть.

Ранее священник раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец призвал сотрудников ТЦК молиться Иоанну Воину. По его словам, это поможет военкомам добиться успехов в отлове уклонистов.