Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:08, 7 января 2025Бывший СССР

Священник предложил сотрудникам ТЦК молиться для успешного отлова уклонистов

Клирик ПЦУ Ясенец призвал военкомов молиться Иоанну Воину для отлова уклонистов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец призвал сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) молиться Иоанну Воину. По его словам, это поможет военкомам добиться успехов в отлове уклонистов, видео распространили украинские Telegram-каналы, в том числе канал издания «Страна».

«Святой Иоанн — покровитель воинов. Он помогает по его благословению в поиске потерянных вещей, также ему часто молились в поиске пропавших без вести и поиске рабов и слуг-беглецов», — объяснил свое предложение клирик.

Ранее сообщалось, что в Измаиле похищенные военкомами украинцы объявили голодовку. Они утверждали, что у них есть болезни, из-за которых они не пригодны к военной службе, однако их удерживают в спортзале ТЦК и угрожают уголовным преследованием.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      В Белом доме назвали Трюдо «другом» США

      Священник предложил сотрудникам ТЦК молиться для успешного отлова уклонистов

      Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

      Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов»

      КНДР испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету

      ЕК отменила переговоры по транзиту газа из-за делегации Украины

      Тысячи рейсов отменили в США из-за сильнейшего зимнего шторма

      Умер автор «Рижского вокзала» и «Застолья»

      Названы самые дефицитные вакансии в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше