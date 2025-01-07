Священник предложил сотрудникам ТЦК молиться для успешного отлова уклонистов

Клирик ПЦУ Ясенец призвал военкомов молиться Иоанну Воину для отлова уклонистов

Священник Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец призвал сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) молиться Иоанну Воину. По его словам, это поможет военкомам добиться успехов в отлове уклонистов, видео распространили украинские Telegram-каналы, в том числе канал издания «Страна».

«Святой Иоанн — покровитель воинов. Он помогает по его благословению в поиске потерянных вещей, также ему часто молились в поиске пропавших без вести и поиске рабов и слуг-беглецов», — объяснил свое предложение клирик.

Ранее сообщалось, что в Измаиле похищенные военкомами украинцы объявили голодовку. Они утверждали, что у них есть болезни, из-за которых они не пригодны к военной службе, однако их удерживают в спортзале ТЦК и угрожают уголовным преследованием.