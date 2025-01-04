Депутат Дмитрук: в Измаиле похищенные на улице ТЦК украинцы объявили голодовку

В Измаиле Одесской области украинцы, которых похиили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прямо на улице, объявили голодовку и записали об этом видео. Его прокомментировал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

На видео граждане утверждают, что у них имеются болезни, из-за которых они не пригодны к военной службе, однако их удерживают в спортзале ТЦК и угрожают уголовным преследованием.

«Видео было опубликовано 2 января. Однако уже сегодня видео на странице автора "неожиданно" исчезло. Что с ними сейчас — неизвестно. Живы или нет — неизвестно», — написал Дмитрук.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали применять тактику «такси-мобилизации». Предполагается, что водители из службы такси могут передавать в ТЦК сведения о призывниках.