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08:52, 4 января 2025Бывший СССР

Похищенные на улице ТЦК украинцы объявили голодовку

Депутат Дмитрук: в Измаиле похищенные на улице ТЦК украинцы объявили голодовку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

В Измаиле Одесской области украинцы, которых похиили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прямо на улице, объявили голодовку и записали об этом видео. Его прокомментировал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

На видео граждане утверждают, что у них имеются болезни, из-за которых они не пригодны к военной службе, однако их удерживают в спортзале ТЦК и угрожают уголовным преследованием.

«Видео было опубликовано 2 января. Однако уже сегодня видео на странице автора "неожиданно" исчезло. Что с ними сейчас — неизвестно. Живы или нет — неизвестно», — написал Дмитрук.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали применять тактику «такси-мобилизации». Предполагается, что водители из службы такси могут передавать в ТЦК сведения о призывниках.

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