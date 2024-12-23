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03:15, 23 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о начале «такси-мобилизации»

На Украине сотрудники ТЦК начали «такси-мобилизацию»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) начали применять тактику «такси-мобилизации». Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Один из таких случаев, произошедший 16 декабря, попал на видео. На записи видно, как такси остановилось возле жилого дома. Недалеко от машины припарковался автобус.

Спустя несколько секунд из такси вышел молодой человек и направился в сторону подъезда, где его задержали вышедшие из «бусa» военкомы. Издание предполагает, что информацию о призывнике сотрудникам ТЦК передал таксист.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук также заявил о начале «такси-мобилизации». По его словам, таксисты активно сотрудничают с военкомами в ряде регионов.

«Садится клиент-мужчина, они бросают маяк ТЦК-шникам и все — дело в шляпе. Таксист продолжает таксовать, а в карман 500-1000-1500-2000 гривен в зависимости от региона», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Ранее в Одессе сотрудник ТЦК с помощью шипов остановил автомобиль, за рулем которого находилась девушка. В ответ на возмущение девушки военком заявил, что «не разглядел» автоледи.

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