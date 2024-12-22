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23:15, 22 декабря 2024Бывший СССР

Украинский военком с шипами остановил автомобиль

В Одессе сотрудник ТЦК с шипами остановил автомобиль с девушкой за рулем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) с помощью шипов остановил автомобиль, за рулем которого находилась девушка. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео запечатлены несколько патрулей сотрудников ТЦК. Один из них преграждает путь автомобилям, держа в руках шипы. В ответ на возмущение девушки военком заявил, что «не разглядел» автоледи.

«Не побачили? До побачення!» — заключила девушка и уехала.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК застрелили мужчину, пытавшегося спасти сына-призывника от мобилизации. Сначала военкомы силой тащили молодого человека, а затем открыли огонь.

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