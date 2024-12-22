Украинские военкомы застрелили отца призывника

В Одессе сотрудники ТЦК застрелили мужчину, спасавшего сына-призывника

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) застрелили мужчину, спасавшего своего сына-призывника от мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте.

Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро. Убийства в ТЦК уже стали нормой», — написал Дмитрук.

На приложенном к публикации видео запечатлены мужчины, которые ведут мужчину вниз по лестнице. Также слышен женский крик, требующий от сотрудников ТЦК убрать руки. После этого прозвучали несколько выстрелов.

Ранее в Волынской области пьяный сотрудник ТЦК врезался в машину, где находились дети. В результате ДТП никто не пострадал.

