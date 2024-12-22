Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:21, 22 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военкомы застрелили отца призывника

В Одессе сотрудники ТЦК застрелили мужчину, спасавшего сына-призывника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) застрелили мужчину, спасавшего своего сына-призывника от мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Отец пытался отбить сына, но получил пулю и умер на месте.
Скорее всего, сына убили уже или убьют скоро. Убийства в ТЦК уже стали нормой», — написал Дмитрук.

На приложенном к публикации видео запечатлены мужчины, которые ведут мужчину вниз по лестнице. Также слышен женский крик, требующий от сотрудников ТЦК убрать руки. После этого прозвучали несколько выстрелов.

Ранее в Волынской области пьяный сотрудник ТЦК врезался в машину, где находились дети. В результате ДТП никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В массовом ДТП в Москве пострадали 15 человек

      В российском аэропорту пассажиров начали массово снимать с самолетов

      Выручка Apple от продажи AirPods достигла рекордных значений

      Российский вратарь отметился результативными действиями в матче НХЛ

      ДТП с автобусом в Москве попало на видео

      Встречу Путина и Фицо назвали наказанием для Украины

      Украинский военком с шипами остановил автомобиль

      Жительница российского села погибла в результате атаки ВСУ

      Попавший в ДТП с автобусом в Москве «КамАЗ» спешил на пожар

      Трамп захотел отменить ряд ограничений Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше