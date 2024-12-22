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20:22, 22 декабря 2024Бывший СССР

На Украине пьяный военком врезался в машину с детьми

«Страна.ua»: в Ковеле пьяный военком врезался в машину с детьми
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Волынской области Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) устроил аварию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации журналистов, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в Ковеле. Пьяный военком врезался в машину, где находились дети. Момент аварии попал на видео и был опубликован в социальных сетях.

«Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — прокомментировали ДТП в ТЦК.

Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее сотрудники ТЦК в Вышгороде на Украине объяснили «выкуривание» мужчины из машины. По словам военкомов, они пытались помочь полицейским вытащить гражданина из автомобиля.

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