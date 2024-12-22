На Украине сотрудники ТЦК оправдались за «выкуривание» мужчины из машины

В украинском ТЦК заявили, что не выкуривали газом мужчину из машины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Вышгороде на Украине оправдались за «выкуривание» мужчины из машины и рассказали свою версию произошедшего. Их слова передает «РБК-Украина».

По словам сотрудников ТЦК, они попытались помочь полицейским вытащить из машины мужчину, который закрылся и отказывался выходить. «Полиция пустила какой-то газ, а он сам его поджег», — подчеркнули они.

После того, как салон машины загорелся, мужчина вышел из нее и сел в машину знакомого, который приехал за ним, добавили в ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Вышгороде Киевской области сотрудники ТЦК задули газом салон автомобиля с призывником внутри, после чего попытались поджечь машину. Позднее участвовавших в инциденте сотрудников полиции отстранили от работы.